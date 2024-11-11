В Тульской области ввели дополнительные ограничения на работу мигрантов

Фото Артёма Жильцова

В 2025 году в Тульской области будет продлен действующий запрет на прием иностранцев по патентам на работу в сферах общественного транспорта и такси, общественного питания, розничной торговли табачными изделиями и алкогольными напитками.

Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своём телеграм-канале. Кроме того, перечень сфер, в которых запрещён труд мигрантов, будет расширен: иностранные специалисты не смогут заниматься производством детского питания, работать в частных службах занятости и охранной сфере.

Дмитрий Миляев отметил, что вводимые ограничения будут способствовать соблюдению качества предоставляемых услуг и трудоустройству граждан РФ в приоритетном порядке.

Ежегодно федеральный кабмин устанавливает в различных отраслях экономики допустимую долю для трудоустройства всех иностранных работников. Регионам предоставлено право регулировать потоки трудовых мигрантов, устанавливая полный запрет выдачи патентов по отдельным видам экономической деятельности. Такие ограничения сегодня действуют в 39 регионах России.