Каждый третий туляк против того, чтобы тратить маткапитал на родителей

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По мнению экспертов, из-за существующих ограничений по использованию маткапитала женщина не может «повысить свой социальный статус».

В Госдуме выступили с инициативой расширить список возможностей использования материнского капитала, включив в него оплату образования родителей ребенка.

Аналитики SuperJob посчитали, что только 4 из 10 жителей Тульской области поддерживают это предложение: «Полностью согласен, необходимо тратить средства на развитие родителей»; «Хорошо, когда родители получают образование, ведь тогда и дети становятся более умными».

Однако каждый третий респондент высказал свое несогласие: «Думаю, уже достаточно возможностей, чтобы потратить материнский капитал»; «Капитал дают на детей, а не на родителей. Я против». 28% опрошенных затруднились с ответом.



Мужчины чаще женщин поддерживают данную инициативу: 42% против 36%.