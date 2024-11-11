«Академия Михайлова» снова забрала два очка у «Капитана»

Настрой тульских парней читался сразу — счет был открыт на 34-й секунде встречи. Капитан команды Максим Рябышев забросил свою пятую шайбу в МХЛ.

Подопечным Ирека Галявиева хватило полторы минуты, чтобы реализовать еще один момент: автор гола — Борис Городецкий.

Хозяева не поникли от быстрых шайб, а наоборот, включились в игру и отыграли одну шайбу. Но на это «михайловцы» ответили: Тимофей Балезин бросил в сторону ворот, а Данила Бантюков подправил её точно в цель.

До перерыва ступинцы снова сократили отставание, и команды ушли на перерыв при счете 3:2 в пользу туляков. Второй период не был богат на шайбы, но коллективы создавали опасные моменты. «Академия Михайлова» даже поиграла в меньшинстве, когда Андрей Васёв удалился за игру высоко поднятой клюшкой. Несмотря на численное преимущество «Капитана», Илья Канарский играл надежно. В третьем отрезке матча шайбу дождались только на 50-й минуте игры: Герман Шуленин убежал в атаку и вернул преимущество в две шайбы.

Последние секунды матча коллективы поиграли в формате 4 на 3, у туляков был удален Михаил Лисенков, который получил штраф за грубость. Ни на что это не повлияло — 4:2 — туляки снова забирают два очка у соперника.

Следующая игра для тульской команды пройдет на выезде. Матч против «Русских Витязей» состоится 14 ноября в 18:00.

Статистика матча

Броски: 68-61; Броски в створ: 24-29; Голы: 2-4; Вбрасывания: 14-37; Блокированные броски: 14-22; Силовые приемы: 15-5; Отборы: 6-3; Потери: 7-8; Перехваты: 1-3; Время в атаке: -; Штраф: 10-4.

Голы матча

0:1 — 00:34 — Максим Рябышев (Герман Шуленин, Семён Фёдоров),

0:2 — 01:57 — Борис Городецкий (Илья Канарский, Евгений Бояркин),

1:2 — 07:03 — Александр Форощук (Гавриил Волосков),

1:3 — 12:37 — Данила Бантюков (Тимофей Балезин),

2:3 — 14:35 — Илья Зиновьев (Мейрам Даутов, Александр Форощук),

2:4 — 49:10 — Герман Шуленин.