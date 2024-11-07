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В Тульскую область приехали еще 158 курских и белгородских школьников
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульскую область приехали еще 158 курских и белгородских школьников

Их разместили в лагере «Новая волна» и в санатории «Синтетик».

В Тульскую область доставили 158 школьников из приграничных регионов. 126 ребят из Белгородской области разместили в лагере «Новая волна». В санаторий «Синтетик» направлено 32 ребенка из Курской области.

Министерство образования Тульской области подготовило все условия для очного обучения школьников. Курские ребята будут учиться в Центре образования поселка Первомайского Щекинского района. Белгородские школьники 1-4-х классов будут учиться на базе лагеря «Новая волна» в специально оборудованных кабинетах, а ученики 5-11-х классов — в Центре образования № 59 «Личность» им. Л. С. Выготского. 

Заместитель председателя правительства Ольга Гремякова вместе с детьми осмотрела помещения для учебы, посетила занятия в классе 3D-моделирования, мини-технопарке, медиастудии, творческой мастерской, а также мастер-класс по фехтованию. В региональном правительстве уточняют, что юным гостям понравилась школа.

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Автор:
сегодня, в 16:25 −2
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