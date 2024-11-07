Синоптики предупредили о последних теплых выходных перед затяжным похолоданием

Фото Артема Жильцова.

В Центральную Россию поступают теплые и влажные атлантические воздушные массы. Из-за этого в ряде регионов быстро растаял снег, который выпал несколько дней назад.

В пятницу начнет поступать воздух, согретый Гольфстримом. Несмотря на обилие облаков, в субботу нынешняя теплая волна достигнет своего апогея — температура повысится до +6…+8°. Это на 4–5° выше климатической нормы.

— И на этом тепло постепенно закончится — ветры в атмосфере развернутся на северные румбы, и на смену атлантическому воздуху в регион вновь начнут поступать холодные воздушные массы из приполярных регионов нашей страны, — прогнозируют синоптики погодного центра «Фобос».

В результате в воскресенье будет не выше +4…+6°. С началом новой недели ожидаются ночные заморозки, а в дневные часы воздух прогреется до +2…+4°. Во вторник и среду окажется еще холоднее — +1…+3°. Это укладывается в климатическое русло второй декады ноября.

Процессы похолодания будут проходить на фоне высокого атмосферного давления, поэтому осадков пока не ожидается.