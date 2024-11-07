В Туле мужчину лишили российского гражданства за то, что он не встал на воинский учет

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Нарушителю запретили въезд на территорию РФ на 25 лет.

Сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Тульской области выявили 32-летнего натурализованного гражданина, который нарушил законодательство.

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» каждый натурализованный гражданин РФ должен встать на воинский учет в течение двух недель. Однако мужчина, который приобрел российское гражданство в октябре 2024 года, проигнорировал требование.

На основании пп. «в» п. 2 ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 28.04.2024 г. № 138-ФЗ мужчину и членов его семьи лишили гражданства.

Также главе семейства запрещен въезд на территорию России

в течение 25 лет.

Ранее выданный российский паспорт признан недействительным и был изъят.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, иностранный гражданин и члены его семьи должны покинуть страну.