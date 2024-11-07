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В Туле мужчину лишили российского гражданства за то, что он не встал на воинский учет
Кадр из видео.

В Туле мужчину лишили российского гражданства за то, что он не встал на воинский учет

Нарушителю запретили въезд на территорию РФ на 25 лет.

Сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Тульской области выявили 32-летнего натурализованного гражданина, который нарушил законодательство.

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» каждый натурализованный гражданин РФ должен встать на воинский учет в течение двух недель. Однако мужчина, который приобрел российское гражданство в октябре 2024 года, проигнорировал требование.

На основании пп. «в» п. 2 ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 28.04.2024 г. № 138-ФЗ мужчину и членов его семьи лишили гражданства.

Также главе семейства запрещен въезд на территорию России
в течение 25 лет.

Ранее выданный российский паспорт признан недействительным и был изъят.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, иностранный гражданин и члены его семьи должны покинуть страну.

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