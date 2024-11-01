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В Веневском районе на трассе сгорел грузовик
Фото ГУ МЧС по Тульской области.

В Веневском районе на трассе сгорел грузовик

К счастью, обошлось без пострадавших.

В Веневском районе на 160 км трассы М-4 в Веневском районе загорелся грузовик. От МЧС России работало 6 огнеборцев и 2 единицы техники.

— Пострадавших нет, транспортное средство выгорело полностью, — сообщили в пресс-службе регионального ведомства. 

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Автор:
сегодня, в 10:06 +1
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пожаргрузовикГУ МЧС России по Тульской области
 

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