В Веневском районе на трассе сгорел грузовик

Фото ГУ МЧС по Тульской области.

К счастью, обошлось без пострадавших.

В Веневском районе на 160 км трассы М-4 в Веневском районе загорелся грузовик. От МЧС России работало 6 огнеборцев и 2 единицы техники.

— Пострадавших нет, транспортное средство выгорело полностью, — сообщили в пресс-службе регионального ведомства.