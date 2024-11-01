В Веневском районе на трассе сгорел грузовик

В Веневском районе на 160 км трассы М-4 в Веневском районе загорелся грузовик. От МЧС России работало 6 огнеборцев и 2 единицы техники.
— Пострадавших нет, транспортное средство выгорело полностью, — сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
К счастью, обошлось без пострадавших.
В Веневском районе на 160 км трассы М-4 в Веневском районе загорелся грузовик. От МЧС России работало 6 огнеборцев и 2 единицы техники.
— Пострадавших нет, транспортное средство выгорело полностью, — сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
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