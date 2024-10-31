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Алексинский склад Wildberries проверит прокуратура
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Алексинский склад Wildberries проверит прокуратура

Сотрудников надзорного органа, в первую очередь, интересует соблюдение на объекте норм охраны труда.

Алексинская межрайонная прокуратура устанавливает все обстоятельства инцидента, произошедшего накануне на складе ООО «WB Алексин», когда при опускании секционных ворот пострадал мужчина. Прокуроры дадут оценку исполнению законодательства в сфере охраны труда. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее сотрудники ведомства уже проверяли склад «ягодок» на предмет соблюдения трудового законодательства. По постановлениям прокурора юрлицо было оштрафовано по нескольким статьям КоАП РФ за нарушение трудового законодательства, ненадлежащее оформление трудового договора и нарушение порядка проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах. Сумма взысканий составила 150 тысяч рублей.

Напомним, ранее представители маркетплейса сообщили, что с пострадавшим работником склада всё в порядке, необходимая помощь была оказана ему на месте происшествия.

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Событие
происшествиеинцидентЧПскладWildberries
Место
Тульская областьАлексин
 

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