В Тульской области могут выделить 49 млн рублей на ремонт укрытий в 2025 году

Фото Юлии Коршуновой.

В Тульской области предложили выделить 49 миллионов рублей на ремонт подвалов и формирование из них укрытий в районах региона. С инициативой в рамках еженедельного оперативного совещания выступила зампред тульского правительства Наталья Аникина.

Уточняется, что деньги выделят в рамках программы «Наш район».

Напомним, ранее глава региона Дмитрий Миляев поручил проверить, должным ли образом очистили подвалы, которые можно использовать в качестве укрытий. Губернатор отметил, что необходимо не просто «отчитаться» о состоянии подвалов, а «приводить их в должное состояние».