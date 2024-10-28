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В Тульской области могут выделить 49 млн рублей на ремонт укрытий в 2025 году
Фото Юлии Коршуновой.

В Тульской области могут выделить 49 млн рублей на ремонт укрытий в 2025 году

Деньги выделят в рамках программы «Наш район».

В Тульской области предложили выделить 49 миллионов рублей на ремонт подвалов и формирование из них укрытий в районах региона. С инициативой в рамках еженедельного оперативного совещания выступила зампред тульского правительства Наталья Аникина. 

Уточняется, что деньги выделят в рамках программы «Наш район». 

Напомним, ранее глава региона Дмитрий Миляев поручил проверить, должным ли образом очистили подвалы, которые можно использовать в качестве укрытий. Губернатор отметил, что необходимо не просто «отчитаться» о состоянии подвалов, а «приводить их в должное состояние». 

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Автор:
сегодня, в 16:45 +2
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