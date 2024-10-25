Тульские контрактники будут получать более 5 миллионов рублей

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Таким образом, граждане, подписавшие контракт с министерством обороны РФ с 25 октября и до 31 декабря 2024 года, получат разовую выплату — 2,5 миллиона рублей (вместе с федеральной выплатой 400 тысяч рублей).

В итоге общая сумма выплат составит больше 5 млн рублей за первый год службы.

Напомним, что в регионе также действует более 60 мер поддержки семьям военнослужащих, которые включают финансовую, социальную, психологическую, правовую помощь и многое другое. Подробную информацию о каждой из них можно узнать на сайте Защитник 71 (https://zaschitnik71.ru/).