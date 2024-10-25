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Суд обязал узловский водоканал сделать перерасчет жителям за некачественную воду
Фото из архива Myslo.

Суд обязал узловский водоканал сделать перерасчет жителям за некачественную воду

А еще потребовал от администрации МО Узловский район разработать и провести мероприятия для того, чтобы показатели соответствовали требованиями СанПиН.

Жители многоквартирных домов по ул. Андреева и ул. Тельмана в Узловой обратились в прокуратуру с жалобой на некачественную питьевую воду. Согласно заключению санитарно-эпидемиологической экспертизы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Новомосковске», был установлен факт несоответствия санитарным нормам.

Роспотребнадзор заключил, что водоканал не обеспечил подачу холодной воды надлежащего качества населению, а администрация МО Узловский район не выполнила обязанность организовать водоснабжение в границах городского поселения. Управление обратилось в суд с иском. 

В итоге требования были удовлетворены. Как сообщает Управление судебным департаментом, суд обязал водоканал

  • прекратить противоправные действия по предоставлению услуги холодного водоснабжения ненадлежащего качества;
  • произвести перерасчет платы в сторону уменьшения за предоставление некачественной коммунальной услуги;
  • предоставить производственный контроль качества питьевой воды.

Кроме того, администрацию МО обязали разработать и провести мероприятия для того, чтобы качество холодного водоснабжения соответствовало требованиям СанПиНа.

Отметим, что на некачественную воду узловчане жалуются уже давно. Жители рассказывали о слабом напоре, аварийных отключениях, ржавчине, неприятном запахе и даже червяках. 

Напомним, что ранее ситуацию с водой в Узловой поднимали на совещании у губернатора Тульской области. 

— На решение вопросов, связанных с качеством водоснабжения, и в целом на жилищно-коммунальное хозяйство в Узловском районе выделяются серьезные средства. Они должны расходоваться эффективно. Раз количество жалоб по воде не снижается, значит меры недостаточно эффективны, — отметил губернатор.

Он поручил заместителю председателя правительства региона Наталье Аникиной взять на контроль все работы в сфере ЖКХ в Узловском районе и предоставить дорожную карту с указанием видов работ и их сроков.

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