Где в Туле отключат свет 25 октября

По данным «Тульских городских электрических сетей», плановые отключения электроэнергии 25 октября с 9.00 до 16.00 пройдут по следующим адресам:

пер. Садовый, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.)

пер. Лазурный 2, 10-14 (чётн.), 7-17 (нечётн.), 3

пер. Лазурный, 5

ул. Л. Толстого, 1-10, 3-а, 7-а, 7/2

Мясново: 5-й Полюсный пр-зд, 1-15 (нечётн.), 2, 4, 10, 12, 21, 33; 6-й Полюсный пр., 11; 9-й Полюсный пр., 2-а-д, 2-6 (чётн.); 10-й пр-зд, 1-а, 1-б, 1-в, 1-к, 2-а-д, 1-8; 11-й пр., 1-а-в, 2-в, 1-7-а (нечётн.); 12-й пр., 1-в, 1-д, 8, 3-7 (нечётн.); 16-й пр., 2-22 (чётн.), 5-а-25 (нечётн.); 17-й пр., 1-28; 18-й пр., 21, 27, 33, 35, 43, 40-64 (чётн.); ул. Полюсная, 9-а, 11, 8-22 (чётн.).