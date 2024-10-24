Смерть ребенка в аквапарке: директору узловской школы выплатят 400 тысяч за незаконное уголовное преследование

Суд рассмотрел иск директора узловской школы Ирины Асланян. Ее наряду с другими педагогами обвиняли в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть ребенка.

Напомним, днем 25 сентября 2020 года группа школьников из 61-й школы города Узловой вместе с сопровождающими взрослыми отдыхали в аквапарке «Окская жемчужина» в селе Поляны. Во время купания в бассейне аквапарка 13-летний мальчик стал тонуть. Его пытались спасти, но не смогли.

26 сентября 2020 года следователи возбудили уголовное дело. Фигурантов было четверо: директор школы Ирина Асланян, двое учителей, сопровождавших школьников в Рязань, и сотрудник турфирмы, организовавший поездку в аквапарк.

15 ноября 2021 года Ирине Асланян предъявили обвинение, а 16 мая 2022 дело направили в суд. В марте 2023 года материалы вернули прокурору для устранения препятствий к его рассмотрению судом. После обжалования постановления суда в апелляционном и кассационном порядке, 25 марта 2024 года дело вернули в Рязанский СК, где возобновили расследование.

И уже 9 апреля следователь по особо важным делам прекратил уголовное преследование в отношении Ирины Асланян ввиду ее непричастности к совершению преступления.

Ирина Асланян подала в суд иск, требуя взыскать с Министерства финансов РФ в счет компенсации морального вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием, 5 000 000 рублей.

За время производства по уголовному делу, которое длилось более трех с половиной лет, она была отстранена от работы, имея при этом высокий социальный статус, являлась депутатом Собрания депутатов МО Узловский район Тульской области. Ей приходилось участвовать в следственных и процессуальных действиях, в результате произошел подрыв ее деловой, профессиональной и личной репутации. Она испытала нравственные страдания, ухудшилось ее самочувствие и материальное положение ее семьи, включая несовершеннолетних детей.

Сведения о ее «преступной» деятельности были распространены в СМИ, включая Интернет-сайты, которые являются открытыми и доступны широкому кругу лиц.

Решением суда от 23 октября 2024 года исковые требования Ирины Асланян были частично удовлетворены. С Министерства финансов РФ за счет казны РФ в пользу директора школы взыскана компенсация морального вреда в размере 400 000 рублей. В остальной части заявленных требований суд отказал.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.