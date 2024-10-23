  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульского SHAMAN'а назвали лучшим певцом года - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульского SHAMAN'а назвали лучшим певцом года
Фото Алексея Пирязева.

Тульского SHAMAN'а назвали лучшим певцом года

Второе и третье место поделили Олег Газманов и Григорий Лепс.

По итогам опроса ВЦИОМ россияне считают лучшим отечественным певцом эстрады 2024 года заслуженного артиста России, уроженца Новомосковска Ярослава Дронова (SHAMAN), лучшей певицей — Полину Гагарину, сообщается в исследовании центра

38% респондентов проголосовали за тульского певца, 19% назвали Олега Газманова, 10% — Григория Лепса и по 6% досталось Николаю Баскову и Филиппу Киркорову.

При этом в опросе за лучшую певицу года 19% назвали Полину Гагарину. Ещё 10% проголосовали за Ларису Долину и по 7% — за Анну Дзюба (Anna Asti), Валерию и Ирину Аллегрову.
 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 15:10 −24
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
певец годаSHAMANВЦИОМ
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Врач-онколог из Тулы прошел стажировку в Китае
Врач-онколог из Тулы прошел стажировку в Китае
В Туле водитель решил выйти вперед на светофоре, но устроил ДТП
В Туле водитель решил выйти вперед на светофоре, но устроил ДТП
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.