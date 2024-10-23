Тульского SHAMAN'а назвали лучшим певцом года

Фото Алексея Пирязева.

Второе и третье место поделили Олег Газманов и Григорий Лепс.

По итогам опроса ВЦИОМ россияне считают лучшим отечественным певцом эстрады 2024 года заслуженного артиста России, уроженца Новомосковска Ярослава Дронова (SHAMAN), лучшей певицей — Полину Гагарину, сообщается в исследовании центра.

38% респондентов проголосовали за тульского певца, 19% назвали Олега Газманова, 10% — Григория Лепса и по 6% досталось Николаю Баскову и Филиппу Киркорову.

При этом в опросе за лучшую певицу года 19% назвали Полину Гагарину. Ещё 10% проголосовали за Ларису Долину и по 7% — за Анну Дзюба (Anna Asti), Валерию и Ирину Аллегрову.

