Врач-онколог из Тулы прошел стажировку в Китае

Фото минздрава Тульской области.

Это позволило обменяться опытом с китайскими коллегами.

17-19 октября ведущие российские специалисты в сфере онкологии и радиотерапии проходили стажировку на базе онкологической больницы Университета Китайской академии наук провинции Чжэцзян.

В качестве представителя Центрального федерального округа в состав российской делегации вошел заведующий радиотерапевтическим отделением областного онкодиспансера, главный радиолог Тульской области Михаил Бобков.

Обучение организовано под эгидой Национального фонда поддержки онкологии им. П. А. Герцена и Ассоциации онкологов России. В программе стажировки — лекции по лечению опухолей различных локализаций от ведущих мировых экспертов в отрасли, отработка практических навыков работы с обучением новым методикам лучевой терапии.

Как сообщает минздрав Тульской области, Михаил Бобков рассказал коллегам о развитии онкологической службы в нашем регионе и работе нового онкоцентра.

— Стажировка позволила по-новому взглянуть на многие принципиальные моменты в практической работе, обменяться опытом с китайскими коллегами. Важно, что сегодня тульские врачи используют современные методы диагностики и лечения онкозаболеваний, которые признаны эффективными на международном уровне, — рассказал Михаил Бобков.

Напомним, профилактика и ранее выявление онкозаболеваний — одна из целей нацпроекта «Здравоохранение».