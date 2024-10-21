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С начала года туляков покусали больше 3 тысяч клещей
Фото: ru.freepik.com.

С начала года туляков покусали больше 3 тысяч клещей

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили 44 случая боррелиоза.

В Тульской области за 9 месяцев специалисты Роспотребнадзора зарегистрировали 3029 случаев присасывания клещей к людям. От вредителей пострадали 498 детей, что на 35,7% ниже среднемноголетнего уровня и ниже уровня аналогичного периода 2023 года на 41,6%.

Факты присасывания регистрировались на придомовой территории (29,5%), на территории садово-огородных товариществ (39,3%), при посещении лесов (11,2%), в парках (2,7%), кладбищах (3,9%), зонах рекреации (0,9%) и других территориях (12,5%).

За 9 месяцев обнаружено 44 случая боррелиоза среди жителей областного центра, Алексинского, Плавского, Одоевского, Ясногорского, Ефремовского и Суворовского районов. Заражение произошло при посещении лесов и работе на территории садово-огородных товариществ.
 

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Автор:
сегодня, в 09:09 0
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