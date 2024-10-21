На тульских улицах введут временные ограничения для транспорта

Причина перекрытия – дорожный ремонт. С 9.00 23 октября до 20.00 25 октября будет закрыто съезд с ул. Новомосковское шоссе на ул. Рязанскую сторону ул. Оборонной. В это время движение будет проходить через парковку ТЦ «Линия».
23 октября, с 10.00 до 20.00 будет закрыто движение по ул. Агеева на участке от ул. Тимирязева по направлению к пр-ту Ленина.
А 24 октября, в то же время, будет перекрыт участок ул. Агеева от ул. Н. Руднева в сторону ул. Тимирязева.
Администрация Тулы просит водителей учитывать эти изменения при планировании поездок.