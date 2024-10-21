На тульских улицах введут временные ограничения для транспорта

По данным телеграм-канала «Тула. Сегодня», они будут действовать 23, 24 и 25 октября.

Причина перекрытия – дорожный ремонт. С 9.00 23 октября до 20.00 25 октября будет закрыто съезд с ул. Новомосковское шоссе на ул. Рязанскую сторону ул. Оборонной. В это время движение будет проходить через парковку ТЦ «Линия».

23 октября, с 10.00 до 20.00 будет закрыто движение по ул. Агеева на участке от ул. Тимирязева по направлению к пр-ту Ленина.

А 24 октября, в то же время, будет перекрыт участок ул. Агеева от ул. Н. Руднева в сторону ул. Тимирязева.