В Туле прошло первенство области по фехтованию на шпагах: фоторепортаж

19-20 октября в спорткомплексе «Новое поколение» прошло первенство области по фехтованию на шпагах «Тульский турнир». Это традиционные соревнования, которые проводятся в Туле уже шестой год подряд.
На турнир съехались более 150 юношей и девушек 2010–2012 года рождения из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Калининградской, Калужской, Орловской, Свердловской и Тульской областей.
Федерация фехтования региона опубликовала результаты соревнований.
Шпага девушки:
- Варвара Ермина (Ленинградская область).
- Мария Ткаченко (Санкт-Петербург).
- Лада Пыгина (Московская область), Дарья Свирская (Санкт-Петербург).
Шпага юноши:
- Василий Мелешко (Московская область).
- Тимофей Иванов (Санкт-Петербург).
- Сергей Пахомов, Андрей Скворчинский (оба Калужская область).
Лучший результат среди тульских спортсменов показали Варвара Коцюрба и Давид Купрюхин.
Варвара осталась в шаге от пьедестала, заняв 5-е место среди девушек, Давид вошёл в десятку лучших юношей, заняв 10-е место.
Результаты тульских девушек:
11-е место — Станислава Третьякова,
53-е место — Ксения Мельникова,
72-е место — Екатерина Королева.
Результаты тульских юношей:
29-е место — Александр Махалов,
51-е место — Дмитрий Белоскурский,
68-е место — Антон Сычёв,
72-е место — Фёдор Васильев,
77-е место — Лев Ласкин.