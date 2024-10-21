В Туле прошло первенство области по фехтованию на шпагах: фоторепортаж

Фото Myslo.

На турнир съехалось более 150 юношей и девушек.

19-20 октября в спорткомплексе «Новое поколение» прошло первенство области по фехтованию на шпагах «Тульский турнир». Это традиционные соревнования, которые проводятся в Туле уже шестой год подряд.

На турнир съехались более 150 юношей и девушек 2010–2012 года рождения из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Калининградской, Калужской, Орловской, Свердловской и Тульской областей.

Федерация фехтования региона опубликовала результаты соревнований.

Шпага девушки:

Варвара Ермина (Ленинградская область). Мария Ткаченко (Санкт-Петербург). Лада Пыгина (Московская область), Дарья Свирская (Санкт-Петербург).

Шпага юноши:

Василий Мелешко (Московская область). Тимофей Иванов (Санкт-Петербург). Сергей Пахомов, Андрей Скворчинский (оба Калужская область).

Лучший результат среди тульских спортсменов показали Варвара Коцюрба и Давид Купрюхин.

Варвара осталась в шаге от пьедестала, заняв 5-е место среди девушек, Давид вошёл в десятку лучших юношей, заняв 10-е место.

Результаты тульских девушек:

11-е место — Станислава Третьякова,

53-е место — Ксения Мельникова,

72-е место — Екатерина Королева.

Результаты тульских юношей:

29-е место — Александр Махалов,

51-е место — Дмитрий Белоскурский,

68-е место — Антон Сычёв,

72-е место — Фёдор Васильев,

77-е место — Лев Ласкин.