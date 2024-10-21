Антициклон «Вернер» продлит период золотой осени до конца недели

Фото Алексея Пирязева.

А затем в Центральную Россию придет похолодание.

В регионе установилась сухая и солнечная погода, которая полностью укладывается в понятие «золотой осени». Погожие дни принес антициклон «Вернер». Вскоре он покинет Центральную Россию, уступая место облачным и менее теплым циклонам из Северной Атлантики.

В начале текущей недели воздух будет прогреваться до +9…+14 °С, что на 4–5° выше положенного по климату.

В середине недели ситуация начнет меняться. Такой прогноз дают синоптики погодного центра «Фобос». Регион накроют дожди.

В пятницу возможен мокрый снег. Температура понизится до +3…+8 °С.

По предварительному прогнозу, в выходные природа порадует солнечной и сухой, хоть и прохладной — не выше +4…+9 °С — погодой. А с началом последней недели октября пройдут осадки. Золотая осень окончательно покинет регион. Автомобилистам следует задуматься о смене резины на зимнюю.