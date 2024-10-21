Губернатор передал тульским военнослужащим новую партию техники и оборудования

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

21 октября губернатор Тульской области Дмитрий Миляев передал тульским военнослужащим, выполняющим задачи в зоне СВО, новую партию имущества. В общей сложности было передано более 50 наименований специального оборудования, технических средств и 7 автомобилей.

— Туляки всегда отличались героизмом. Они стоят на защите интересов России и с честью выполняют поставленные задачи ради будущего наших детей. Сегодня ничего не меняется — смелость и храбрость остаются их главными качествами. От меня, всех жителей Тульской области и всей страны — низкий поклон и слова благодарности за службу, — сказал Дмитрий Миляев.

Новое имущество позволит бойцам более качественно выполнять поставленные задачи.

Губернатор отметил, что с начала спецоперации Тульская область регулярно оказывает всестороннюю поддержку всем военнослужащим. В подразделения, в которых проходят службу туляки, направляется все необходимое — автомобильная техника, специальное оборудование, экипировка и обмундирование.