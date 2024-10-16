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Киреевская администрация пожаловалась в УФАС на продавца квартир
Фото: ru.freepik.com.

Киреевская администрация пожаловалась в УФАС на продавца квартир

Чиновники не смогли купить жилье за 4,5 млн рублей.

В тульское УФАС поступила жалоба от администрации муниципального образования Болохово Киреевского района. 

За 4,5 миллиона рублей администрация планировала купить благоустроенную квартиру для переселения граждан из аварийного жилья. 

Но в предусмотренный срок квартира заказчику передана не была.

Рассмотрев материалы дела, комиссия УФАС пришла к выводу, что нарушение сроков приемки-передачи объекта недвижимости произошло по ошибке в месяцах, которую допустил владелец квартиры в переписке. Но умышленно нарушать сроки контракта продавец не хотел.

Поэтому в требовании о включении продавца в реестр недобросовестных поставщиков болоховским чиновникам отказали.

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Автор:
сегодня, в 12:35 0
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