Киреевская администрация пожаловалась в УФАС на продавца квартир

В тульское УФАС поступила жалоба от администрации муниципального образования Болохово Киреевского района.
За 4,5 миллиона рублей администрация планировала купить благоустроенную квартиру для переселения граждан из аварийного жилья.
Но в предусмотренный срок квартира заказчику передана не была.
Рассмотрев материалы дела, комиссия УФАС пришла к выводу, что нарушение сроков приемки-передачи объекта недвижимости произошло по ошибке в месяцах, которую допустил владелец квартиры в переписке. Но умышленно нарушать сроки контракта продавец не хотел.
Поэтому в требовании о включении продавца в реестр недобросовестных поставщиков болоховским чиновникам отказали.