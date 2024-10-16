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Тулячки смогут без направления пройти маммографию в онкоцентре
Фото Дмитрия Дзюбина.

Тулячки смогут без направления пройти маммографию в онкоцентре

Необходима предварительная запись.

В Тульском онкоцентре пройдет день открытых дверей. Мероприятие пройдет 19 октября с 8.00 до 14.00. Об этом сообщает региональный минздрав.

Жители Тулы и области смогут пройти онкоскрининг без направления по предварительной записи: осмотр врача онколога, ЛОР-онколога, онкогинеколога, онкоуролога, маммолога, гинеколога.

Пациентам будут проведены исследования: маммография, УЗИ молочных желез (по показаниям); жидкостная цитология; анализ крови на простатический специфический антиген; низкодозовая компьютерная томография органов грудной клетки (пациентам старше 55 лет, со стажем курения более 30 пачка/лет, которым не проводилась РКТ в течение года).

Необходима предварительная запись по тел.: 8 (4872) 33-81-41. При себе иметь паспорт, полис, СНИЛС.

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сегодня, в 16:01 0
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