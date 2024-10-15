Вице-премьер Марат Хуснуллин: «Тульская область преуспевает по многим программам»

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Губернатор поблагодарил Марата Хуснуллина за неизменную поддержку тульского региона и сообщил, что за последние 8 лет из федерального бюджета в Тульскую область направлено свыше 42 млрд рублей, благодаря чему реализован ряд крупнейших проектов.

С 2016 по 2023 год было построено 83 соцобъекта: учреждения здравоохранения, образования, культуры, сферы информатизации и государственных услуг, а также спортивные сооружения.

Среди самых значительных – два корпуса детской областной больницы, перинатальный и онкологический центры, дом для пожилых людей «Забота», ледовый дворец и спортивный комплекс «Тула-Арена», центр поддержки одаренных детей «Созвездие».

Открыто движение по новому мосту через Упу – этот проект был поддержан президентом Владимиром Путиным, а идея его строительства стала воплощаться под эгидой Алексея Дюмина.

– В 2023 году в регионе достигнут рекордный показатель по вводу жилья – более 1 млн 100 тыс. кв. метров. Динамично развивается комфортная городская среда: 20 тульских проектов стали победителями Всероссийского конкурса малых городов. Хорошие результаты и по переселению из аварийного жилья. Успешно продолжается работа в подшефном Мариуполе, – отметил Марат Хуснуллин.

Дмитрий Миляев и Марат Хуснуллин обсудили ряд проектов, для которых необходимо федеральное финансирование. Это расселение аварийного жилищного фонда, строительство очистных сооружений канализации, возведение нового корпуса больницы скорой медицинской помощи, реализация первого этапа строительства третьего пускового комплекса Восточного обхода Тулы, реконструкция Калужского шоссе и дороги «Тула – Новомосковск».