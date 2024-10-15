В Узловой открыли новый пешеходный мост

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Он оборудован подъёмными платформами для колясочников и системой видеонаблюдения.

Зампред правительства Тульской области, министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник принял участие в открытии надземного пешеходного перехода над железнодорожными путями в районе улиц Советской и Генерала Васильева в Узловой. Он соединяет ряд микрорайонов с центром города.

– На этом участке очень интенсивное движение, регулярно проводятся маневры железнодорожных составов, что осложняет переход через пути. Новый пешеходный переход позволяет жителям перемещаться из одной части города в другую быстро, комфортно и безопасно. Повышение безопасности на дорогах и объектах транспортной инфраструктуры – одна из ключевых задач национального проекта «Безопасные качественные дороги, – сказал Родион Борисович.

Мост длиной 130 м выполнен из инновационного алюминиевого сплава. Его преимущество – высокая прочность и устойчивость к внешним воздействиям. Алюминий не подвержен коррозии и долговечен.

Это второй такой мост в регионе. Первый был возведен при строительстве 2-й очереди Восточного обхода Тулы. В конструкции предусмотрены вертикальные подъемные платформы для людей с ограниченными возможностями. Установлены камеры видеонаблюдения.