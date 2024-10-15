В Новомосковске трое мужчин избили подростка-«закладчика» и подожгли его: дело направлено в суд

Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В Новомосковске трое мужчин обвиняются в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Следствием установлено, что 21 ноября 2023 года 25-летний туляк получил от куратора наркошопа приказ за деньги избить несовершеннолетнего «закладчика», который присвоил себе наркотики. Мужчина предложил принять участие в экзекуции двум товарищам: 28-летнему и 36-летнему гражданам.

Пару дней спустя злоумышленники приехали в Новомосковск, нацепили на себя маски-балаклавы, подкараулили подростка и напали на него. После этого они обокрали парня и подожгли его одежду.

Уголовное дело в отношении обвиняемых направлено в суд для рассмотрения по существу.