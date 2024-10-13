В МЧС предупредили туляков о порывистом ветре

Фото из архива Myslo.

В ближайшие 1-3 часа до конца суток на территории Тульской области местами ожидается усиление юго-восточного ветра порывами 12-17 м/с, сообщили в региональном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности!

— машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

— находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

— избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного — «112».