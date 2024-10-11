В Тульской области отремонтировали дорогу между Богородицком и Куркино

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Объект благополучно прошёл приёмку. Он стал последним в списке региональных дорог, ремонт которых выполнили по нацпроекту в этом году. Автодорога связывает Богородицкий и Куркинский районы, обеспечивает выезд на трассу М-4 «Дон» и является частью маршрута «История быта и Первое ратное поле», ведущего к музею-заповеднику «Куликово Поле».

Ремонт был проведен рядом с населенными пунктами Товарково, Товарковский, Папоротка и Бахметьево. По отремонтированному участку проходит маршрут школьного автобуса. Кроме того, дорогой пользуются местные сельхозпредприятия и пациенты медицинских учреждений.

Работы проводились комплексно: было обновлено дорожное покрытие, укреплены обочины, заменены знаки, нанесена дорожная разметка, восстановлены остановочные и посадочные площадки. Приемочная комиссия дефектов не выявила.

Зампред правительства Тульской области, министр транспорта и дорожного хозяйства Родион Дудник рассказал, что в текущем году по нацпроекту было отремонтировано 32 участка дорог общей протяженностью 113 км:

– Мы отремонтировали участок автодороги Тула-Белев, который входит в опорную сеть и обеспечивает бесперебойное транспортное сообщение, соединяет две трассы федерального значения М-2 «Крым» и Р-92 «Калуга - Перемышль - Белев - Орел». Также важный объект – участок региональной автодороги Железня-Алексин. Работы на дороге мы проводили поэтапно. В 2023 году в рамках нацпроекта было отремонтировано 6 км, а в этом году – более 17 км, тем самым мы привели в нормативное состояние дорогу по всей её протяженности, – сказал министр.