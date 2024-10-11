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В Плеханово пьяный военный связал и убил собутыльника
Фото Артёма Жильцова

В Плеханово пьяный военный связал и убил собутыльника

Гарнизонный суд на ближайшие два месяца отправил злоумышленника в СИЗО.

В Туле суд заключил под стражу военнослужащего, обвиняемого в убийстве. Трагедия произошла 8 октября в одном из домов на ул. Заводской в пос. Плеханово. Как следует из материалов дела, военный поссорился с приятелем во время застолья.

Пьяный мужчина жестоко избил собутыльника деревянной палкой, а затем связал ему руки и ноги и нанёс ему ещё не менее 20 ударов. От полученных травм несчастный скончался на месте. Учитывая личность обвиняемого, суд заключил его под стражу. Убийце грозит до 15 лет лишения свободы.

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