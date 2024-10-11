Погода в Туле 12 октября: ветрено и до 16 градусов тепла

Фото Артёма Жильцова

В Тульской области сохраняется облачность с прояснениями. Преимущественно без осадков, ветер юго-восточный, до 12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от +4 до +9 градусов, днём – от +11 до +16. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст.