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Погода в Туле 12 октября: ветрено и до 16 градусов тепла
Фото Артёма Жильцова

Погода в Туле 12 октября: ветрено и до 16 градусов тепла

Ожидается пониженное атмосферное давление.

В Тульской области сохраняется облачность с прояснениями. Преимущественно без осадков, ветер юго-восточный, до 12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от +4 до +9 градусов, днём – от +11 до +16. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст.

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