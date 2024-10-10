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Погода в Туле 11 октября: сухо и до 19 градусов тепла
Фото Артёма Жильцова.

Погода в Туле 11 октября: сухо и до 19 градусов тепла

Синоптики обещают пониженное атмосферное давление.

В пятницу в регионе сохранится переменная облачность. Без осадков, ветер юго-восточный, до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью — от +3 до +8 градусов, днём — от +14 до +19. Атмосферное давление ниже нормы — 745-750 мм рт. ст.

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