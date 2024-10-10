Тульский психолог Юлия Курачинова рассказала, как избежать стрессов и сохранить позитивный настрой

Психическое здоровье – это не только отсутствие различных расстройств, но и состояние благополучия, когда человек может противостоять стрессам, продуктивно работать.
Клинический психолог Тульской областной клинической психиатрической больницы № 1 им. Н. П. Каменева Юлия Курачинова дала несколько простых советов, которые помогут избежать стрессов и сохранить позитивный настрой.
- Заботьтесь о себе. Поймите, что вас волнует и беспокоит, постарайтесь сократить количество источников стресса. Помните: у каждого из нас есть недостатки и это нормально.
- Ежедневно устраивайте себе цифровой детокс. Хотя бы за час до сна откажитесь от гаджетов – лучше почитайте книгу или совершите короткую прогулку на свежем воздухе.
- Старайтесь спать по 6-8 часов. Обязательно проветривайте комнату перед тем, как лечь спать – свежий воздух способствует здоровому сну.
- Не забывайте о физической активности. Регулярные умеренные нагрузки препятствуют накоплению в организме кортизола – гормона стресса.
- Позаботьтесь о питании. Ешьте больше свежих овощей и фруктов, пейте простую чистую воду. И не забывайте о витаминах.
- Чаще хвалите себя. Ведите «дневник добрых дел» и регулярно записываете туда всё, что удалось сделать.
- Находите время на то, что доставляет вам удовольствие. Один вечер, проведённый за любимым хобби, обеспечит вас хорошим настроением на неделю.
- Не бойтесь обращаться к психологу. Специалист поможет взглянуть на ваши проблемы с другого ракурса и найти оптимальный способ их решения.