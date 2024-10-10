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Тульский психолог Юлия Курачинова рассказала, как избежать стрессов и сохранить позитивный настрой
Фото: пресс-служба Минздрава Тульской области

Тульский психолог Юлия Курачинова рассказала, как избежать стрессов и сохранить позитивный настрой

10 октября во всём мире проходят мероприятия, посвящённые Дню психического здоровья.

Психическое здоровье – это не только отсутствие различных расстройств, но и состояние благополучия, когда человек может противостоять стрессам, продуктивно работать.

Клинический психолог Тульской областной клинической психиатрической больницы № 1 им. Н. П. Каменева Юлия Курачинова дала несколько простых советов, которые помогут избежать стрессов и сохранить позитивный настрой.

  1. Заботьтесь о себе. Поймите, что вас волнует и беспокоит, постарайтесь сократить количество источников стресса. Помните: у каждого из нас есть недостатки и это нормально.
  2. Ежедневно устраивайте себе цифровой детокс. Хотя бы за час до сна откажитесь от гаджетов – лучше почитайте книгу или совершите короткую прогулку на свежем воздухе.
  3. Старайтесь спать по 6-8 часов. Обязательно проветривайте комнату перед тем, как лечь спать – свежий воздух способствует здоровому сну.
  4. Не забывайте о физической активности. Регулярные умеренные нагрузки препятствуют накоплению в организме кортизола – гормона стресса.
  5. Позаботьтесь о питании. Ешьте больше свежих овощей и фруктов, пейте простую чистую воду. И не забывайте о витаминах.
  6. Чаще хвалите себя. Ведите «дневник добрых дел» и регулярно записываете туда всё, что удалось сделать.
  7. Находите время на то, что доставляет вам удовольствие. Один вечер, проведённый за любимым хобби, обеспечит вас хорошим настроением на неделю.
  8. Не бойтесь обращаться к психологу. Специалист поможет взглянуть на ваши проблемы с другого ракурса и найти оптимальный способ их решения.

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