Тульский психолог Юлия Курачинова рассказала, как избежать стрессов и сохранить позитивный настрой

Фото: пресс-служба Минздрава Тульской области

Психическое здоровье – это не только отсутствие различных расстройств, но и состояние благополучия, когда человек может противостоять стрессам, продуктивно работать.

Клинический психолог Тульской областной клинической психиатрической больницы № 1 им. Н. П. Каменева Юлия Курачинова дала несколько простых советов, которые помогут избежать стрессов и сохранить позитивный настрой.