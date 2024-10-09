Премия правительства: в Тульской области стартовал конкурс для талантливой молодежи

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин отметил важность поддержки талантливой и активной молодежи и региона, которая стремится вносить изменения в общество и добиваться успехов в своих начинаниях.

Алексей Давлетшин — Предоставление премии правительства — это не только признание заслуг молодежи, но и стимул для дальнейших свершений, способствующий созданию активного и творческого сообщества, готового реализовывать самые смелые идеи во благо Тульской области.

Премии можно получить по направлениям:

социально значимая и общественная деятельность,

научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность,

профессиональное мастерство,

художественное творчество,

любительский спорт.

Размер премии — 30 тысяч рублей. Заявки принимаются до 6 ноября 2024 года.