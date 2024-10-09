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Премия правительства: в Тульской области стартовал конкурс для талантливой молодежи
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Премия правительства: в Тульской области стартовал конкурс для талантливой молодежи

Организатором конкурса выступает министерство молодежной политики Тульской области. Размер премии — 30 тысяч рублей.

Министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин отметил важность поддержки талантливой и активной молодежи и региона, которая стремится вносить изменения в общество и добиваться успехов в своих начинаниях.

Алексей Давлетшин

— Предоставление премии правительства — это не только признание заслуг молодежи, но и стимул для дальнейших свершений, способствующий созданию активного и творческого сообщества, готового реализовывать самые смелые идеи во благо Тульской области. 

Премии можно получить по направлениям:

  • социально значимая и общественная деятельность,
  • научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность,
  • профессиональное мастерство,
  • художественное творчество,
  • любительский спорт.

Размер премии — 30 тысяч рублей. Заявки принимаются до 6 ноября 2024 года. 

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премия правительстваталантливая молодежь
Люди
Алексей Давлетшин
Место
Тульская область

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