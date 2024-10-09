Где в Туле отключат электроэнергию 10 октября

Публикуем адреса домов, которые останутся без электричества:
- ул. Пионерская, 69-81 (нечётн.), 72-80 (чётн.),
- ул. Л. Толстого, 9-19 (нечётн.), 13-а, 19-а, 21-а,
- ул. Староникитская, 77,
- пр-т Ленина, 111-б, 113-а, 111, 109-а, 111-а,
- ул. Академика Павлова, 1-г, 1-д, 1-в,
- ул. Н. Руднева, 56-в, 60-а, 56-б, 56-в,
- ул. Демонстрации, 34,
- ул. Революции, 35,
- ул. Халтурина, 2,
- Мясново: ул. 1-я Прокатная, 1-21 (нечётн.), 2-16 (чётн.), 15-а, 17-а,
- ул. 2-я Прокатная, 15-25 (нечётн.), 2,
- ул. 3-я Прокатная, 3-21, 21-а,
- ул. Поперечная, 14,
- Одоевское шоссе, 3, 5, 91.