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Где в Туле отключат электроэнергию 10 октября

Где в Туле отключат электроэнергию 10 октября

Плановые отключения пройдут с 9 до 17 часов.

Публикуем адреса домов, которые останутся без электричества:

  • ул. Пионерская, 69-81 (нечётн.), 72-80 (чётн.),
  • ул. Л. Толстого, 9-19 (нечётн.), 13-а, 19-а, 21-а,
  • ул. Староникитская, 77,
  • пр-т Ленина, 111-б, 113-а, 111, 109-а, 111-а,
  • ул. Академика Павлова, 1-г, 1-д, 1-в,
  • ул. Н. Руднева, 56-в, 60-а, 56-б, 56-в,
  • ул. Демонстрации, 34,
  • ул. Революции, 35,
  • ул. Халтурина, 2,
  • Мясново: ул. 1-я Прокатная, 1-21 (нечётн.), 2-16 (чётн.), 15-а, 17-а,
  • ул. 2-я Прокатная, 15-25 (нечётн.), 2,
  • ул. 3-я Прокатная, 3-21, 21-а,
  • ул. Поперечная, 14,
  • Одоевское шоссе, 3, 5, 91.

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