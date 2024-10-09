До 16 октября туляки могут выбрать «Народного участкового»

Во втором этапе всероссийского конкурса принимают участие восемь правоохранителей.

В Тульской области проходит второй этап конкурса МВД России «Народный участковый-2024». Первые два этапа проводятся на региональном уровне, а победитель будет представлять тульскую полицию в финале.

До 16 октября туляки могут выбрать финалиста второго этапа. В этом году за звание «Народного участкового Тульской области» поборются восемь претендентов, среди которых – две девушки.

Отдать голос за понравившегося кандидата можно здесь.

Награждение победителя и призеров третьего этапа конкурса пройдет в торжественной обстановке в Министерстве Внутренних Дел Российской Федерации в канун Дня участкового уполномоченного полиции.