Туляк вместе с сыном забил собутыльника бывшей жены: суд отменил приговор

В мае мы сообщали, что коллегия присяжных огласила вердикт в отношении 41-летнего Александра К. и его 18-летнего сына Вадима. Они обвинялись в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

По информации Myslo, после развода родителей Вадим остался жить с мамой. Женщина периодически позволяла себе уйти в пьяный загул, что категорически не нравилось Вадиму. В январе 2023 года парень поругался с 50-летним собутыльником матери: тот всячески оскорблял её. Не сумев выпроводить нахала из дома, Вадим позвонил отцу, чтобы тот помог.

Александр К. пытался прогнать пьяного агрессора без применения физической силы, но в какой-то момент между мужчинами разгорелась драка, в которой, по версии следствия, принял участие и Вадим. В результате 50-летнего потерпевшего госпитализировали, от полученных травм он скончался в больнице 17 января.

Решением коллегии присяжных Александр К. был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. А вот вина его сына в инкриминируемом преступлении не доказана — в отношении Вадима вынесен оправдательный вердикт.

Спустя 4 месяца оправдательный приговор в отношении Вадима был отменен: в связи с существенным нарушением уголовно-процессуального закона. Дело заново рассмотрит суд первой инстанции.