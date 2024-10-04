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В субботу в Тульской области будет прохладно и дождливо
Фото Алексея Пирязева

В субботу в Тульской области будет прохладно и дождливо

Ожидается пониженное атмосферное давление.

5 октября в регионе будет облачно. Небольшой дождь (по данным сайта Гидрометцентра России - 6,4 мм за сутки).

Ветер переменный 2-7 м/с. Температура ночью - от +8 до +13 градусов, днём - от +12 до +17. Атмосферное давление - 740-745 мм рт. ст.

 

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