В субботу в Тульской области будет прохладно и дождливо

Фото Алексея Пирязева

5 октября в регионе будет облачно. Небольшой дождь (по данным сайта Гидрометцентра России - 6,4 мм за сутки).

Ветер переменный 2-7 м/с. Температура ночью - от +8 до +13 градусов, днём - от +12 до +17. Атмосферное давление - 740-745 мм рт. ст.