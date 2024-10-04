  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Любимые педагоги туляков — учителя русского языка, математики и истории - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Любимые педагоги туляков — учителя русского языка, математики и истории

Любимые педагоги туляков — учителя русского языка, математики и истории

Интересным опросом поделился портал SuperJob.

Отвечая на вопрос о том, какой предмет преподавал любимый школьный учитель, туляки чаще всего называли русский язык и литературу (15%). На втором месте — математика (12%), а на третьем — история (11%). 10% опрошенных любимым педагогом считают учителя начальных классов. По 6% респондентов рассказали, что их любимый учитель вел уроки иностранного языка или биологии. У 5% сложились добрые отношения с учителями географии или физики. У 4% любимый учитель преподавал информатику, у 3% — химию, еще у 3% — физическую культуру. По 1% опрошенных назвали любимыми учителей ОБЖ, музыки или рисования.

В качестве любимого педагога женщины чаще называли учителей русского языка и биологии, мужчины — преподавателей математики, географии и физики. Те, кто сейчас зарабатывает больше 100 тысяч рублей в месяц, чаще рассказывали, что в школе у них сложились дружеские отношения с учителями математики, истории, физики и химии.

У 1 из 8 горожан нет любимого учителя.

5 октября страна отмечает День учителя. 6 из 10 горожан (61%) положительно оценивают свое отношение к празднику: 29% относятся к нему с любовью, 32% отмечают, что он им нравится. 38% назвали свое отношение нейтральным, и только 1% откровенно ненавидят этот день.

Горожане старше 45 лет чаще других положительно относятся к празднику (63%). Больше позитивных оценок — только среди родителей школьников (68%).

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 13:05 −1
Другие статьи по темам
Прочее
день учителяопростулякирезультаты опроса

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В городе Щекино водитель легковушки снес девушку на мопеде
В городе Щекино водитель легковушки снес девушку на мопеде
В Тульской области полным ходом идет прививочная кампания
В Тульской области полным ходом идет прививочная кампания
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.