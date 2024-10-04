Любимые педагоги туляков — учителя русского языка, математики и истории

Отвечая на вопрос о том, какой предмет преподавал любимый школьный учитель, туляки чаще всего называли русский язык и литературу (15%). На втором месте — математика (12%), а на третьем — история (11%). 10% опрошенных любимым педагогом считают учителя начальных классов. По 6% респондентов рассказали, что их любимый учитель вел уроки иностранного языка или биологии. У 5% сложились добрые отношения с учителями географии или физики. У 4% любимый учитель преподавал информатику, у 3% — химию, еще у 3% — физическую культуру. По 1% опрошенных назвали любимыми учителей ОБЖ, музыки или рисования.

В качестве любимого педагога женщины чаще называли учителей русского языка и биологии, мужчины — преподавателей математики, географии и физики. Те, кто сейчас зарабатывает больше 100 тысяч рублей в месяц, чаще рассказывали, что в школе у них сложились дружеские отношения с учителями математики, истории, физики и химии.

У 1 из 8 горожан нет любимого учителя.

5 октября страна отмечает День учителя. 6 из 10 горожан (61%) положительно оценивают свое отношение к празднику: 29% относятся к нему с любовью, 32% отмечают, что он им нравится. 38% назвали свое отношение нейтральным, и только 1% откровенно ненавидят этот день.

Горожане старше 45 лет чаще других положительно относятся к празднику (63%). Больше позитивных оценок — только среди родителей школьников (68%).