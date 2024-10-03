В селе Кадное Каменского района открылся новый ФАП

Фото минздрава по Тульской области.

Медицинскую помощь здесь получают 559 человек, из них 63 ребенка.

Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт установлен в рамках программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение».

Жителей села и близлежащих населенных пунктов обслуживают два фельдшера: Надежда Цуканова и Татьяна Труфанова. Они оказывают первичную доврачебную помощь: прием, обслуживание на дому, профилактику инфекционных болезней, диспансеризацию населения и диспансерное наблюдение, вакцинопрофилактику.

Здесь можно пройти профилактические осмотры, вакцинацию, а также получить помощь в лечении хронических заболеваний и острых состояний. Важно отметить, что в ряде случаев медики выезжают на дом, что особенно актуально для малоподвижных и пожилых людей, нуждающихся в постоянном наблюдении.