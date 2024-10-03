В Узловой осудят сотрудницу «Почты России» за кражу 460 тысяч рублей

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В Узловском районе осудят 33-летнюю бывшую сотрудницу почтового отделения из Донского. Женщину обвиняют в хищении и присвоении денег, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Выяснилось, что начальник отделения почтовой связи ОПС «Узловая 301609» Новомосковского почтамта УФПС Тульской области АО «Почта России» с марта по июль 2022 года, пользуясь служебным положением, присвоила 460 978 рублей. Деньги, полученные от жителей в счет оплаты услуг, женщина не внесла в кассу и потратила по своему усмотрению.

Уголовное дело направили в суд.