В Тульском спасательном центре определили лучшего пиротехника МЧС России

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

На конкурс профессионального мастерства в оружейную столицу приехали специалисты из 9 регионов страны.

В течение недели в Туле определяли лучшего пиротехника спасательных воинских формирований МЧС России. На соревнованиях встретились лучшие сотрудники 9 спасательных центров ведомства.

Конкурсанты продемонстрировали навыки по поиску и обнаружению взрывоопасных предметов, оказанию первой помощи пострадавшему и на скорость надевали защитную одежду и противогазы.

Кроме того, спасателям пришлось соревноваться в специальной, физической, огневой подготовке, а также военной топографии.

Победу одержал Александр Тюрин из Амурского спасательного центра. «Серебро» взял сотрудник Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» Булат Каримов. Третье место – у Дмитрия Лихачева из Донского спасательного центра.