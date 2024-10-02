Служба по контракту: приглашаются мужчины до 65 лет и женщины-медики

Какие льготы положены тем, кто заключает контракт в Тульской области? Как поддерживают семьи бойцов? И кого ждут в зоне СВО?

Список мер социальной поддержки участников СВО и их семей продолжает расширятся. Сейчас их уже – 68. Помощь бойцы получают сразу же, как заключают контракт.

Виктория Балашова, начальник отдела по вопросам предоставления мер социальной поддержки минтруда и соцзащиты Тульской области:

– Жители Тульской области, заключившие контракт, получают единовременную выплату в размере 1 миллион рублей. Она складывается из двух частей – 400 тысяч рублей из федерального бюджета, и 600 тысяч рублей из регионального. Выплата предоставляется проактивно и перечисляется на счета военнослужащих на основании списков, предоставленных комиссариатом Тульской области.

Сейчас мы продолжаем прием заявления на единовременную выплату к 1 сентября на школьников, у которых один из родителей является участником СВО и проживает с ребенком в Тульской области. Заявления на все виды материальной поддержки можно подать на портале государственных услуг.

Среди нематериальных мер поддержки востребованы следующие: освобождение от платы за детский сад, бесплатное горячее питание для школьников, студентов колледжей и техникумов, а также предоставление льготного транспортного обслуживания и карты поддержки Zабота, которая позволяет получить скидки на товары и услуги более чем у тысячи организаций-партнеров.

Члены семьи и сами участники СВО могут рассчитывать на полную компенсацию затрат на догазификацию домовладений, включая приобретение газового оборудования.

Мы понимаем, насколько важно иметь собственное жилье. Поэтому введен ряд мер поддержки на улучшение жилищных условий для бойцов. Семьи участников специальной военной операции, состоящие на учете в органе местного самоуправления в программе «Молодая семья», могут во внеочередном порядке получить выплату. Также жилищный сертификат вне очереди положен семьям участников СВО, которые проживают в домах, признанных аварийным.

А еще теперь улучшить жилищные условия могут многодетные семьи бойцов, которые состоят в органах социальной защиты в сводном реестре на приобретение жилья.

Несмотря на внушительные меры поддержки, те, кто идут служить по контракту, признаются, что делают это по зову сердца.

Роман, например, приехал из Крыма в Тулу, чтобы заключить контракт и служить в знаменитой 106-й.

– Я хочу, чтобы мои дети жили в мирное время. Работал строителем, но принял решение, что нужно пойти защищать Родину. Нас таких шесть человек знакомых, мы обсуждали вопрос вместе. Трое уже заключили контракт в Туле, еще трое приедут в ближайшие дни.

Кого ждут на службу?

Дмитрий Новиков, начальник пункта отбора на военную службу по контракту:

– На военную службу по контракту могут поступить мужчины в возрасте от 18 до 65 лет, а также женщины до 45 лет с медицинским образованием.

На период СВО возможность заключить контракт есть и у мужчин, признанных ограниченно годными и годными с незначительными ограничениями, уровень образования значения не имеет. Главное требование к кандидатам — отсутствие социально-опасных болезней. Поступить на службу по контракту можно с категориями здоровья A, Б и В.

Никакой подготовки перед заключением контракта не требуется. После подписания документов военнослужащие отбывают в резервный полк, где 21 день проходят подготовку.

Пункт отбора находится на ул. Коминтерна, 28. Он открыт ежедневно с 8.00 до 20.00.

Задать вопросы о контрактной службе можно по номеру горячей линии 117, по мерам поддержки — по номеру 129.

Телефон тульского пункта отбора: 8 (4872) 56-19-90. Адрес: ул. Коминтерна, 28.

Также информацию можно найти на официальном сайте службапоконтракту.рф.

Подробнее о том, как поступить на службу в 106-ю воздушно-десантную дивизию — на сайте служив106.рф. Там же можно оставить заявку, с вами свяжутся и ответят на все интересующие вопросы.