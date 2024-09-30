В Тульской области клещи отложили осеннюю спячку и покусали 42 жителя

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Вредители продолжают нападать на взрослых и детей.

За прошедшую неделю по поводу присасывания клещей за медицинской помощью обратились 42 человека, из них 4 ребенка, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Обычно с началом осени паразиты впадают в спячку, но из-за теплой погоды кровопийцы не дремлют.

Всего с начала сезона специалисты зафиксировали 3029 случаев

присасывания вредителей. В прошлом году за аналогичный период — 5189 случаев.

Чаще всего вредители присасывались на территории садово-огородных товариществ.

— За период мониторинга исследовано 2640 клещей, снятых с людей, и 335 клещей из объектов окружающей среды, общая инфицированность боррелиями составила 10,9%, анаплазмой — 5,2%, — рассказали в пресс-службе ведомства.