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В Тульской области клещи отложили осеннюю спячку и покусали 42 жителя
Фото: ru.freepik.com.

В Тульской области клещи отложили осеннюю спячку и покусали 42 жителя

Вредители продолжают нападать на взрослых и детей.

За прошедшую неделю по поводу присасывания клещей за медицинской помощью обратились 42 человека, из них 4 ребенка, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. 

Обычно с началом осени паразиты впадают в спячку, но из-за теплой погоды кровопийцы не дремлют. 

Всего с начала сезона специалисты зафиксировали 3029 случаев
присасывания вредителей. В прошлом году за аналогичный период — 5189 случаев.

Чаще всего вредители присасывались на территории садово-огородных товариществ. 

— За период мониторинга исследовано 2640 клещей, снятых с людей, и 335 клещей из объектов окружающей среды, общая инфицированность боррелиями составила 10,9%, анаплазмой — 5,2%, — рассказали в пресс-службе ведомства.

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Автор:
сегодня, в 13:43 0
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