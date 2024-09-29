Дмитрий Миляев поздравил работников машиностроительной отрасли с профессиональным праздником

«Уважаемые работники и ветераны машиностроительной отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником.
Из года в год своим трудом вы способствуете укреплению славных традиций тульских машиностроителей, вкладываете силы и талант в избранное дело, придаете серьезный импульс дальнейшему развитию отрасли.
Во многом благодаря вашей энергии, мастерству и упорству предприятия региона выходят на качественно новый уровень, улучшают технологии производства, внедряют передовой опыт, наращивают объемы выпуска продукции и расширяют ее номенклатуру.
Все это позволяет машиностроительному комплексу оставаться надежной опорой экономики Тульской области.
Благодарю вас за большой труд, самоотдачу и верность профессии.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов и всего самого доброго!»
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.