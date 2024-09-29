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Дмитрий Миляев поздравил работников машиностроительной отрасли с профессиональным праздником

Дмитрий Миляев поздравил работников машиностроительной отрасли с профессиональным праздником

День машиностроителя традиционно отмечается в последнее воскресенье сентября.

«Уважаемые работники и ветераны машиностроительной отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником.

Из года в год своим трудом вы способствуете укреплению славных традиций тульских машиностроителей, вкладываете силы и талант в избранное дело, придаете серьезный импульс дальнейшему развитию отрасли.

Во многом благодаря вашей энергии, мастерству и упорству предприятия региона выходят на качественно новый уровень, улучшают технологии производства, внедряют передовой опыт, наращивают объемы выпуска продукции и расширяют ее номенклатуру.

Все это позволяет машиностроительному комплексу оставаться надежной опорой экономики Тульской области.

Благодарю вас за большой труд, самоотдачу и верность профессии.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов и всего самого доброго!»

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

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