После открытия нового моста через Упу на нескольких улицах изменилась схема движения

Фото Андрея Лыженкова.

Так, ул. Курковая на участке от Луначарского до набережной Дрейера, набережная Дрейера на участке от Курковой до Заварной, ул. Заварная на участке от набережной Дрейера до Луначарского стали односторонними, имеющими две полосы для движения.

Для выезда с ул. Курковой на мост или набережную Дрейера в сторону ул. Заварной следует держаться левее. Для движения к промышленным объектам стоит держаться правее.

После проезда моста дальнейшее движение осуществляется по отдельному съезду в сторону ул. Чмутова или по кольцевой развязке в сторону ул. Ф. Смирнова, Мосина, Коминтерна.

При движении с ул. Ф. Смирнова, Мосина, Чмутова подняться на мост можно по кольцевому пересечению.

После проезда моста в сторону Заречья дальнейшее движение осуществляется по набережной Дрейера, которая на участке от ул. Курковой до Заварной имеет одностороннее движение. По набережной Дрейера возможно выехать на ул. Октябрьскую или повернуть на ул. Заварную.

Администрация города после открытия рабочего движения по мосту продолжает обустройство прилегающих к нему территорий. В ближайшее время будут установлены дополнительные дорожные знаки.

Управление по транспорту и дорожному хозяйству организовало мониторинг дорожной ситуации.