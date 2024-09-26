В Скуратовском лесу массово вырубают деревья

Фото Евгения Маюка.

По словам жителей, вырубку части леса, которую выкупил предприниматель, называют «санитарной». Но на деле – пилят здоровые деревья.

Жители южных посёлков Тулы обеспокоены: часть деревьев огромного лесного массива близ Косой Горы и Скуратово попала под лесозаготовку.

Вот что рассказал Myslo местный житель Евгений Маюк:

— На прошлой неделе решил прогуляться по лесу. Зашёл и, простите за выражение, обалдел: половины леса нет, всё срублено.

Вот что увидел Евгений: деревья спилены «под ноль», под ногами — «ковёр» опилок. Хорошие, не поражённые болезнями, крепкие деревья сложены как заготовки.

— Я начал сразу во все инстанции писать, даже написал Дмитрию Миляеву. Выяснил, что местный предприниматель купил лес. Сначала мне так и сказали: «Идёт лесозаготовка», — рассказал Евгений.

Однако у министерства природных ресурсов Тульской области оказалась своя версия — «санитарная вырубка».

— Я им: «Интересно! Вы когда лесопатологическую экспертизу проводили, не выяснили случайно, что у нас краснокнижные животные в лесу обитают? Что растения новые недавно обнаружила эколог Марина Привалова? Что найдены растения, которые уже 50 лет утерянными считались?»

В скуратовском лесу и правда очень богатая экосистема: ежовик гребенчатый (редкий гриб с очень полезными свойствами), клён дланевидный (завезённый в Россию издалека редкий вид растений), рамария финская (краснокнижный гриб).

В числе редких растений — лиственница дубравная, занесенная в Красную книгу Тульской области.

Помимо этого, в скуратовском лесу обитает филин. Он занесён в Красную книгу не только Тульской области, но и других регионов, а также в Красную книгу РФ как вид, находящийся под угрозой исчезновения как из-за прямого истребления, так и из-за разрушения среды обитания.

Под «санитарную вырубку» отвели 21,3 га леса. Евгений удивляется:

— Странные дела: за неделю до того по лесу гулял — ни одной отметки на якобы больных деревьях не было. А потом — почти на каждом! Это как же они, интересно, за неделю успели столько деревьев проверить?

Специалисты минприроды говорят мне: «Ну мы же стараемся, чтобы ваши внуки красивому лесу радовались». А мы и сами сейчас хотим в наш красивый здоровый лес ходить!

Прогулялась по лесу и Ольга Капорская, председатель местного ТОС. Ей удалось найти лишь одно гнилое дерево среди невообразимого количества спиленных.

По заявлениям жителей к делу подключилась природоохранная прокуратура. Оказалось, не все пни отмечены красной точкой, которую используют для обозначения больных и сухих деревьев. Природоохранная прокуратура направила специалистов, чтобы они проверили не помеченные специальной отметкой, но срубленные деревья. Если предприниматель вырубал здоровые деревья вместо больных, его привлекут к ответственности.

Ранее стало известно, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту массовой вырубки лесных насаждений в нескольких районах Тульской области, Скуратовский посёлок — в их числе.

Помимо этого, в суд направили дело о незаконной вырубке леса в Бобриковской даче — там узловчанин незаконно срубил 11 берез.