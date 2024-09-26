Ограничительные столбики вернут на Калужское шоссе до 4 октября

Кадр из видео.

Ранее Myslo писал, что в опасном месте в районе онкоцентра на Калужском шоссе в Туле от установленных не так давно ограничительных столбиков почти ничего не осталось.

Напомним, 31 июля на этом же месте произошло страшное массовое ДТП, в котором погибла 65-летняя фельдшер. Вскоре стало известно, что для повышения безопасности дорожного движения администрацией Тулы и Госавтоинспекцией был принят ряд решений. В том числе на въезде и выезде из онкоцентра для соблюдения требований дорожных знаков собирались установить ограничительные столбики.

Как сообщили Myslo в управлении по транспорту и дорожному хозяйству, на Калужском шоссе работы по восстановлению ограничительных столбиков будут проведены до 4 октября.