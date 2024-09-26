  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Ограничительные столбики вернут на Калужское шоссе до 4 октября - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Ограничительные столбики вернут на Калужское шоссе до 4 октября
Кадр из видео.

Ограничительные столбики вернут на Калужское шоссе до 4 октября

Администрация Тулы прокомментировала публикацию Myslo.

Ранее Myslo писал, что в опасном месте в районе онкоцентра на Калужском шоссе в Туле от установленных не так давно ограничительных столбиков почти ничего не осталось. 

Напомним, 31 июля на этом же месте произошло страшное массовое ДТП, в котором погибла 65-летняя фельдшер. Вскоре стало известно, что для повышения безопасности дорожного движения администрацией Тулы и Госавтоинспекцией был принят ряд решений. В том числе на въезде и выезде из онкоцентра для соблюдения требований дорожных знаков собирались установить ограничительные столбики. 

Как сообщили Myslo в управлении по транспорту и дорожному хозяйству, на Калужском шоссе работы по восстановлению ограничительных столбиков будут проведены до 4 октября.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 17:30 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ограничительные столбикиопасный участок

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области пройдут Всероссийские соревнования по смешанному боевому единоборству
В Тульской области пройдут Всероссийские соревнования по смешанному боевому единоборству
Топ-5 причин жить в «Пряничной слободе»
Топ-5 причин жить в «Пряничной слободе»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.