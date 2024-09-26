В Тульской области пройдут Всероссийские соревнования по смешанному боевому единоборству

Фото: Тульская федерация смешанного боевого единоборства (ММА).

В Новомосковске пройдут Всероссийские соревнования по смешанному боевому единоборству (ММА) памяти Романа Стащенко. Турнир состоится 28–29 сентября в спортивном комплексе — Центре единоборств «Юнити».

На 28 сентября назначены предварительные поединки, 29 сентября в 14.00 пройдет торжественное открытие, а затем мастерский турнир продолжится финалами.



Чемпионские пояса будут разыграны в 10 весовых категориях: до 52,2 кг, до 56,7 кг, до 61,2 кг, до 65,8 кг, до 70,3 кг, до 77,1 кг, до 83,9 кг, 93 кг, до 120,2 кг, свыше 120,2 кг.

Всероссийские соревнования организованы в память о погибшем при исполнении воинского долга капитане, сотруднике Управления «В» Центра специального назначения ФСБ России («Вымпел») Романе Стащенко, а также посвящены всем участникам специальной военной операции.

Вход свободный. Будет организована трансляция на Rutube.