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В Тульской области пройдут Всероссийские соревнования по смешанному боевому единоборству
Фото: Тульская федерация смешанного боевого единоборства (ММА).

В Тульской области пройдут Всероссийские соревнования по смешанному боевому единоборству

Чемпионские пояса будут разыграны в 10 весовых категориях.

В Новомосковске пройдут Всероссийские соревнования по смешанному боевому единоборству (ММА) памяти Романа Стащенко. Турнир состоится 28–29 сентября в спортивном комплексе — Центре единоборств «Юнити».

На 28 сентября назначены предварительные поединки, 29 сентября в 14.00 пройдет торжественное открытие, а затем мастерский турнир продолжится финалами.
 
Чемпионские пояса будут разыграны в 10 весовых категориях: до 52,2 кг, до 56,7 кг, до 61,2 кг, до 65,8 кг, до 70,3 кг, до 77,1 кг, до 83,9 кг, 93 кг, до 120,2 кг, свыше 120,2 кг.

Всероссийские соревнования организованы в память о погибшем при исполнении воинского долга капитане, сотруднике Управления «В» Центра специального назначения ФСБ России («Вымпел») Романе Стащенко, а также посвящены всем участникам специальной военной операции.

Вход свободный. Будет организована трансляция на Rutube.

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