Что делать, если бросила УК: в Туле двухэтажки по ул. Клюева остались без управляющей компании

Фото Алексея Пирязева.

«Нас все бросили!»

Два дома по улице Клюева — № 8 и 10 — остались без управляющей компании. Еще в июле на домах появились объявления о том, что управляющая организация ООО «Свой дом» отказывается от них в одностороннем порядке. Эта УК обслуживала дома около года.

Елена Степанова — В объявлении было сказано, что с 1 сентября 2024 года УК «Свой дом» больше не будет обслуживать дом № 8 по ул. Клюева. Такое же объявление — на доме № 10. Отдельно нас никто не предупреждал, просто вечером увидели объявление. Никаких собраний по этому поводу не было.

Екатерина Свитова — До этой УК у нас была организация «НКП» — от нее жители избавились сами, на собрании приняли решение отказаться от ее услуг. Еще раньше была компания «Арсенал», мы тоже были ей крайне недовольны. Они практически ничего не делали, разве что снег зимой почистят да полы раз в месяц помоют в подъездах. В соседних домах нашего квартала — очень хорошая УК, содержит дома и дворы в хорошем состоянии. А мы остались ни с чем. Никаких работ у нас сейчас не ведется, дома к зиме не готовят. Очень страшно остаться накануне отопительного сезона без УК!

После того как «Свой дом» расторг договор с жителями, они пытались обратиться в другие УК, но эти дома никто на обслуживание не берет. Приходят представители разных компаний, смотрят. Понятно, что предстоящий ремонт дымоходов под зиму им не нравится, ведь они даже денег с жильцов собрать не успеют. Пожимают плечами — мол, «это бизнес, ничего личного!» — и уходят. Одна УК согласилась, а когда дело дошло до собрания собственников жилья, перестала отвечать на звонки.

— «Вас брать невыгодно!» — сообщили нам в администрации округа. «Ваши дома нерентабельны. Вы платите копейки, а ремонта хотите много», — говорят жители ул. Клюева. — Да никакого ремонта нам не надо, нам полы помыть в подъездах, снег почистить зимой, да и всё! А в администрации нам дали телефон новой УК, которая раньше была тем самым «Арсеналом» с кучей нареканий, только переименовалась…

Кто поможет жителям?

Myslo отправил запрос в администрацию Тулы.

— После расторжения договора на обслуживание дома управляющей организацией жители МКД инициируют собрание собственников, на котором принимают решение о выборе новой УК.

В случае возникновения сложностей с выбором управляющей компании администрация города Тулы может на основании конкурса назначить УК на управление домом.

Если до начала отопительного сезона УК не будет выбрана, администрация города окажет практическую помощь в пуске теплоносителя на эти дома.

Что говорит жилищная инспекция

Что делать жителям и каков общий порядок разрешения ситуации, спросили у Юлии Осиповой, заместителя руководителя ГЖИ Тульской области.

Юлия Осипова — Ситуации бывают разные. Если многоквартирный дом находится в управлении управляющей организации и дом этот внесен в реестр лицензий Тульской области, то управляющая организация не вправе досрочно расторгать договор управления. Это запрещено законодательно. Такие УК могут расторгнуть договор либо по согласованию с собственниками, либо по окончании срока действия договора управления с соблюдением установленного порядка, а именно: уведомить жителей о расторжении тем путем и в такие сроки, которые предусмотрены конкретным договором управления.

Если многоквартирный дом находится в непосредственном управлении, собственники заключают с УК договор обслуживания. В реестр лицензий такой дом не вносится, условия договора обслуживания урегулированы гражданским законодательством. И, соответственно, процедура его расторжения прописана либо в самом конкретном договоре, либо регулируется требованиями Гражданского кодекса РФ.

В частности, что касается многоквартирных домов по ул. Клюева, 8 и 10. Эти дома сначала находились в управлении УК, впоследствии собственники на общем собрании приняли решение о выборе непосредственной формы управления и заключили с другой УК договор обслуживания.

Обслуживающая организация по окончании срока действия договора уведомила собственников о расторжении договора: заблаговременно разместила соответствующую информацию в объявлениях и в платежных документах.

В настоящее время собственниками этих двух домов решение о выборе иной обслуживающей организации не принято.

Что делать жителям? ГЖИ настоятельно рекомендует собственникам жилья: