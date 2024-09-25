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В Туле открыли скульптуру «Богородица в ожидании»
Фото Алексея Пирязева.

В Туле открыли скульптуру «Богородица в ожидании»

Торжественное открытие состоялось 25 сентября около женской консультации на ул. Пушкинской, 28. Мероприятие прошло в рамках Года семьи.

Скульптура «Богородица в ожидании» — первая в России. Ее автором стал известный российский православный график, живописец и скульптор, член Союза художников России Василий Селиванов.

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Тула приняла эту скульптуру в дар от мецената Инги Легасовой, председателя правления общественной организации «Союз женских сил», дочери почетного гражданина Тульской области, героя России, академика Валерия Легасова.

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Дмитрий Марков, заместитель председателя правительства Тульской области:

— Региональное правительство и общественные институты многое делают для укрепления традиционных семейных ценностей. Символично, что в Год семьи на территории Тульского областного перинатального центра, в женской консультации на улице Пушкинской мы открываем скульптуру «Богородица в ожидании» — символ материнской святости и любви. Большое спасибо Инге Валерьевне Легасовой за данный проект и Тульской епархии за то, что поддержали и освятили скульптуру. 

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Инга Легасова, председатель правления общественной организации «Союз женских сил»:

— Скульптура, которая сегодня была освящена, — первая в России, так что сегодня произошло историческое событие. Это уникальный проект, который «Союзу женских сил» предложил великий скульптор Василий Селиванов. Мы поддержали его идею и сделали все, чтобы довести ее до конца. Значимость этого проекта в том, что такая скульптура должна стоять именно перед женской консультацией. Мимо будут идти будущие мамочки, женщины, которые еще не приняли решение о рождении ребенка, и этот образ Богородицы должен их вдохновить на то, чтобы родить ребенка. Благодарим за поддержку проекта губернатора Тульской области Дмитрия Миляева и региональное правительство. 

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Василий Селиванов, скульптор:

— Самое сложное в образе Богородицы — передать умиление на ее лице. Я сделал все, чтобы это воплотить. У скульптуры камерный размер: невысокий постамент 40 см, сама Богородица — 210 см, чтобы будущие и уже состоявшиеся мамы могли подойти к ней, погладить по руке, по драпировке, по животику. 

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На открытие скульптуры «Богородица в ожидании» приехала известная балерина, народная артистка России Илзе Лиепа.

На открытие скульптуры пришли и будущие мамы.

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Алена Перова, врач-гинеколог, работала в этой женской консультации, а сейчас сама уже на девятом месяце беременности:

— Все женщины хотят нести в мир новую жизнь. Скульптура напомнит, что в этом и есть предназначение женщины.

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Тулячка Надежда Комарова сейчас на седьмом месяце:

— Приятно, что такой масштабный проект стартовал в Тульской области. Сегодняшнее событие очень важно для всего православного мира. Самое трогательное, что может быть, — это рождение новой жизни. Думаю, что памятник будет вдохновлять всех тульских женщин и вернет нас к истокам духовной нравственности. 

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сегодня, в 15:55 −6
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Люди
Алена ПероваНадежда КомароваИлзе ЛиепаДмитрий МарковИнга ЛегасоваВасилий Селиванов
Место
Тулаулица Пушкинская
 

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