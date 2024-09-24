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Вкусно ли кормят: в Тульской области проведут масштабный опрос родителей и школьников
Фото из архива Myslo.ru

Вкусно ли кормят: в Тульской области проведут масштабный опрос родителей и школьников

Опрос пройдет в рамках исполнения соглашения с Федеральным центром мониторинга питания обучающихся Министерства просвещения РФ

24 сентября в Тульском колледже профессиональных технологий и сервиса прошел региональный форум по организации питания в учреждениях образования.

Напомним, с 1 сентября этого года во всех школах региона внедрено обновленное единое примерное двухнедельное цикличное меню для учеников 7-11 лет. Меню разработано с учетом пожеланий родителей, общественных помощников Уполномоченного по правам ребенка и согласовано с Роспотребнадзором.

Заместитель руководителя Федерального центра мониторинга питания обучающихся Министерства просвещения РФ Михаил Иванов подчеркнул, что Тульская область имеет положительный опыт в организации школьного питания и по некоторым критериям занимает позиции выше средних по России. Он отметил, что регион является передовым в вопросе внедрения современных инструментов мониторинга. В таковым он отнес Региональный центр мониторинга питания обучающихся, созданный в 2023 году.

В рамках форума было подписано соглашение с Федеральным центром мониторинга питания обучающихся Министерства просвещения РФ о проведении в регионе масштабного опроса родителей и школьников по удовлетворенности школьным питанием.

По итогам форума были приняты решения о внедрении Единого регионального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов, об открытости процесса организации питания и др.


 

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